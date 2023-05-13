Adana'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

Adana'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Adana'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

Adana'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji paylaştı: Soğuk havalara veda Türkiye'ye çöl sıcakları geliyor Meteoroloji paylaştı: Soğuk havalara veda Türkiye'ye çöl sıcakları geliyor
Enkaz altındaki Adıyaman'da belediyeden TOGG reklamı Enkaz altındaki Adıyaman'da belediyeden TOGG reklamı
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
ÇOK OKUNANLAR
Kalem kalem yeniden hesaplandı: İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları! İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları!
Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek? Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek?
Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo
Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek: İşte o bürokratlar
3 seçenek sunulacak: Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor