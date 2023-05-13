Meteoroloji paylaştı: Soğuk havalara veda Türkiye'ye çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İç ve doğu kesimlerde azalacak olan sıcaklıkların bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji paylaştı: Soğuk havalara veda Türkiye'ye çöl sıcakları geliyor

Mayıs ayına rağmen normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yükselecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Pazartesi günü batı bölgelere Libya üzerinden sıcak hava gelecek. Pazartesi gününden itibaren, hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 12 derece yükselecek. Ancak hafta ortasında bahar yağışları başlayacak." bilgisini verdi.

Çalışkan, Mayıs ayının genel olarak yağışlı geçmesini beklediklerini de söyledi.

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