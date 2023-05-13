Enkaz altındaki Adıyaman'da belediyeden TOGG reklamı

6 Şubat'taki büyük depremden en çok etkilenen kentlerden olan Adıyaman'da TOGG tanıtımı tepki çekti. Kent depremin yaralarını sarmaya çalışırken "TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" videosu, belediyenin resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Resmi Twitter hesabından, "Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" paylaşımı yapıldı.

Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekranlara dikkat çeken görüntüler yansıdı. Söz konusu görüntülerde deprem felaketinde yıkılın binaların enkaz kaldırma çalışmaları, konteynerler ve ağır hasar almış binalar yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Depremde büyük hasar gören Adıyaman’ın belediyesi: Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı", "Adıyaman Belediye başkanı yıkık binaların önünde TOGG reklamı yapıyor.. Utanın biraz utanın", "Geçtiğiniz yıkık binaların önünde binlerce canımız günlerce kurtarılmayı bekleyerek vefat etti" yorumları yapıldı.