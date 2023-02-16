Depremde yıkılan binalarla ilgili 5 tutuklama daha

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili yıkan iki büyük depremin ardından yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Adana’da yaşanan çifte depremde 11 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 yurttaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Daha sonra ise bu 11 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı.

DİYARBAKIR'DA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır’da, yıkılan binalarla ilgili “yapım kusurları ve kolon kesme” iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla 24 kişi serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA