Adana'da belediyenin 'güneşe ateş etmeyin' anonsu viral oldu

Türkiye’de sıcaklığın en fazla hissedildiği illerden olan Adana’da Seyhan Belediyesi sıcak havalar karşısında anonsta bulundu. Belediye insanlardan güneşe ateş etmemelerini istedi.

Adana'da belediyenin 'güneşe ateş etmeyin' anonsu viral oldu

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede sıcaklık 39,2 derece ölçüldü. Hal böyle olunca kentteki park ve bahçeler adeta boş kalırken bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

‘Adana’da güneşe ateş edildi’ söylentileri nedeniyle Seyhan Belediyesi de, ilçe içinde gezdirdiği belediye aracı ile Adanalılara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu.

Hissedilen sıcakların 50 dereceye ulaştığı Adana’da yapılan anonsta, “Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklarından dolayı, zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz” denildi. Bu anons sosyal medyanın da gündemine oturdu ve binlerce kez izlenilip beğenildi.

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