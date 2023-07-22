Nevşehir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını ve kızını havuzda öldürdü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu kadını ve kızını otel havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

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Nevşehir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını ve kızını havuzda öldürdü

Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otele gelen Y.T, burada havuzda yüzen boşanma aşamasında olduğu Z.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Y.T. bıçakla Z.T. ile kızı H.T'yi bıçakla yaraladı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının öldüğünü tespit etti.

Saldırının ardından aracıyla kaçan Y.T, jandarmaya giderek teslim oldu.

Anne ve kızının bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Adana'ya geldikleri, çiftin boşanma aşamasında olduğu ve Z.T. ile kızı H.T'nin Avanos'ta tatilde oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

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