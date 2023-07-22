İstanbul'da ormanlık alanda yangın

Eyüpsultan Hasdal'daki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan Hasdal'daki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın söndürme helikopteri ormanlık alandaki yangını söndürme çalışmalarına dahil oldu. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, çalışmalar sürdürülüyor.