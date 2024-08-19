1.5 Ton At ve Eşek Etiyle Yakalandı, Savunması 'Yok Artık' Dedirtti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde polislerin durdurduğu hafif ticari aracın içinden 1.5 ton at ve eşek eti olduğu tahmin edilen tek tırnaklı hayvan eti çıktı. Kasap olduğu iddia edilen şüpheli, savunmasında “Etler bana ait, kendim kestim. Akrabalarıma dağıtacaktım” dedi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Koza Mahallesi'nde şüphelendiği 33 ALD 632 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtaki siyah poşetten şüphelenen polis içerisine baktığında et olduğunu gördü.

Bunun üzerine polis aracın sürücüsü Nurettin S.'yi gözaltına alındı. Olay yerine Tarım İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim yaptığı kontrolde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğunu belirledi.

Ağırlığı 1.5 ton olan etlerin at ve eşek eti olduğu değerlendirilirken, etler imha edilmek üzere yetkililer tarafından teslim alındı.

Nurettin S.'ye ‘Bozulmuş değiştirilmiş gıda' suçundan işlem yapıldı.