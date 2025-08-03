Adana Feke'de Dereler Taştı, Yollar Kapandı

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Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası hayat adeta felç oldu. Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ekipler çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Süphandere ve Gürümze mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası dere yataklarında taşkın meydana geldi. Yağışın ardından belediye ekipleri, iş makineleriyle taşkının oluşturduğu çamur ve birikintiler nedeniyle kapanan yolları temizleyerek trafiğe açmak için çalışma başlattı. Bölgede kapanan yollarda çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA