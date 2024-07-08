Adalete Mülakat Engeli! Türkiye İkincisi Hakim Adayını 3 Dakikada Elediler

AKP'nin seçim döneminde kaldırmayı vadettiği mülakatlarda bir adaletsizlik daha yaşandı. Hakimlik sınavında Türkiye 2’ncisi olan depremzede Gökhan Kuşcuoğlu, girdiği mülakatta 3 dakikada elendi.

Adalete Mülakat Engeli! Türkiye İkincisi Hakim Adayını 3 Dakikada Elediler

Hataylı bir depremzede olan Gökhan Kuşcuoğlu 2023 yılında girdiği sınavda 93 puanla Türkiye 2’ncisi oldu. 7 kişiyle birlikte aynı anda mülakata giren hakim adayı sadece 3 dakikada elendi. Duruma tepki gösteren Kuşcuoğlu, 'Hakim olabileceğimi 3 dakikada nasıl ispatlamam lazım?’ dedi.

Karar gazetesinden Merve Şişman’ın haberine göre; 2013 yılından itibaren girdiği İl Göç Uzman Yardımcılığı, Kaymakamlık ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarında büyük başarılar elde eden Kuşcuoğlu, toplamda 11 mülakatı geçemedi.

3 DAKİKADA ADALET

Gökhan Kuşcuoğlu, mülakatlarda yaşadığı deneyimleri şöyle anlattı:

'2016 yılındaki İdari Yargı Hakim Yardımcılığı sınavı 89 puanla Türkiye 43.’sü oldum. 200 idari hakim kadrosu ihdas edilmişken mülakat sonucu 120 kişi alındı. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Yeterli sayıda nitelikli aday bulamadık’ demişti. Oysa mülakatta sorulan soruların hepsini doğru cevaplamıştım. Nitelikli bulmadılar demek ki! Devletimizin beni idari hakim olarak kabul etmesi için daha ne yapmam gerekiyor acaba? 3 veya 3.5 dakikada hakim olabileceğimi nasıl ispatlamalıyım? Acaba komisyon üyelerine Allah tarafından verilmiş maddi ve manevi bir güç mü var? İnsanların hayatlarının 30-40 yılını etkileyebilecek bir kararı 3 dakikada vererek hakim olup olamayacaklarını nereden biliyorlar?'

Gökhan Kuşoğlu’nun elendiği mülakat heyeti, Adalet Bakanı’nın görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulundan seçilen bir kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşuyor.

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