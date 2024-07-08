Başsavcılık AKP'li Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı İçin Topu Sayıştay'a Attı

Sayıştay'ın denetim raporuna takılan AKP'li eski Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi. Başsavcılığın kararında Sayıştay'ın Güngör hakkında suç duyurusunda bulunabileceği bildirildi.

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Başsavcılık AKP'li Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı İçin Topu Sayıştay'a Attı

Sayıştay’ın 2021 denetim raporunda, geçmişte AKP’li Hayrettin Güngör’ün yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde tespit ettiği ''usulsüzlüklere'' ilişkin yapılan suç duyurusu için Başsavcılık “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Başsavcılığın kararında, Güngör hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay’ın suç duyurusunda bulunabileceğinin altı çizildi.

Sayıştay, AKP yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu taşınmazların envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında 2 milyar 15 milyonluk ‘fark’ tespit etmiş ve belediye, 2 milyarlık hatayı düzelteceğini bildirmişti. Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 2021 itibariyle 2 milyon 66 bin 907 lira borcu bulunduğu tespit edilmiş ancak muhasebe sisteminde bu borca rastlanmamıştı. Belediye, ilçe belediyeleri ile su ve kanalizasyon idaresi tarafından aktarılması gereken 3 milyon 735 bin liralık tutarın yalnızca 1.5 milyon liralık kısmını tahsil edebilmişti. Raporda, “İdarenin ödemekle yükümlü olduğu bu borcun mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir” denilmişti.

KARAR 18 AY SONRA ÇIKTI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Haziran 2024'te Güngör hakkındaki şikayetle ilgili “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Başsavcılığın kararında Güngör hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay’ın suç duyurusunda bulunabileceği vurgulandı.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“İhbarın açıkça genel ve soyut nitelikte olduğu, ayrıca bahsi geçen olaylara ilişkin suç tespit edilmesi halinde Sayıştay’ca ayrı bir rapor ile suç duyurusunda bulunulabileceği anlaşıldığından, atılı suçlar açısından faili meçhul şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
AKP Sayıştay Kahramanmaraş Hayrettin Güngör
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