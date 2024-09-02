Narin'in Amcasının Tutuklanma Gerekçesi Belli Oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde evinde 21 Ağustos günü Kuran kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışması 13’üncü gününde sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Amca ve mahalle muhtarı Güran bugün, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten adam öldürme' gerekçeleriyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Narin’e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin’in canlı olarak bulunması.”

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, yazılı açıklamasında ortada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkilim Salim Güran’ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin’e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada, Narin'in amcası ve mahalle muhtarı S.G. gözaltına alındı. Narin’in kaybolduğu gün, amcanın telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve Narin’in arkadaşlarıyla görüldüğü zamandan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi. Soruşturmada amca S.G.'nin aracının şoför koltuğundaki DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA ile eşleştiği tespit edildi.

Kaynak: DHA