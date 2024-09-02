Narin'in Diğer Amcasının Evinde Arama Yapılıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde evinde 21 Ağustos günü Kur’an kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışması 13’üncü gününde sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, çıkrarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Narin Güran'ın Diyarbakır'da kent merkezinde ikamet eden bir diğer amcası A.R.G'nin evinde arama başlattı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: ANKA