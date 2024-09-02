KKTC'den 'Famagusta' Dizisine Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dijital bir platformda 20 Eylül 2024'te yayımlanacağı duyurulan Kıbrıs Rum yapımı "Famagusta" dizisinin fragmanının, Kıbrıs Adası'nda yaşanan olayları tamamen gerçek dışı bir kurgu ile yansıtan kan dondurucu görüntüler içerdiği bildirildi.

Kıbrıs Rum tarafının alışılagelmiş propagandası çerçevesinde, Kıbrıs meselesinin 1974 yılında bir "savaş" ile başladığı iddia edilen görüntülerde, şanlı Türk ordusunun, sivillerin hayatına kasteden taraf olarak çirkin bir şekilde karalanmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu dizinin yapımcılarını ve yayınlanacağı dijital platformu şiddetle kınıyor, yalan, yanlış ve yanlı savlara dayanan dizinin yayınlanmaması için çağrı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin 1960 Uluslararası Antlaşmalarından kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde akan kanı durdurmak üzere Ada’ya müdahale etmek zorunda kaldığı ve Kıbrıs Türk halkının 1964'ten 1974'e kadar zulüm gördüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlar ve Ada'nın yüzde üçüne tekabül eden gettolarda yaşamaya mecbur edilmeleri, üzeri örtülemez tarihi gerçeklerdir. Türkiye'nin meşru müdahalesi ile Ada'da akan kan son bulmuştur. Bugün Kıbrıs'ta barışı sağlayan ve koruyan yegane taraf Anavatan Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin buradaki varlığıdır. Gerçekleri saptırmaya yönelik bu tür girişimler, hedeflediği neticelerin aksine, mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu göstermekte ve haklı davamızı her platformda savunma azmimizi pekiştirmektedir."

20 Temmuz 1974 tarihinin, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günü ve "egemenlik hakkı ve eşit statüsünün korunmasının sembolü" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir teşebbüs bu gerçeği gölgeleyemeyecektir. Bu vesileyle, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUM YÖNETİMİNİN KARA PROPAGANDASI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekler senaryolar ile örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır. Enosis hayalleri ile darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü; çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hâlâ KKTC'de açıkça görülmekte, hâla Kıbrıs Türkleri'ne ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, barış harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa; bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir!" dedi.

Kaynak: AA