Kentsel Dönüşüm Sahasında İnsan Kemikleri Bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen yıkım çalışmalarında işçiler, insan kemikleri buldu. Kazı esnasında bulunan 3 kafatası ve kemik parçaları emniyet ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kentsel Dönüşüm Sahasında İnsan Kemikleri Bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Sultan Selim Camisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışması yapan işçiler, kazı esnasında 3 kafatası ve kemik parçaları gördü. Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.

Kentsel Dönüşüm Sahasında İnsan Kemikleri Bulundu - Resim : 1

Kısa sürede olay yerine gelen Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı. Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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