MHP’li Başkanın Kardeşinin Aracı Kurşunlandı

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi öğretmen Koray Senger'in aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce motosiklet üzerinden kurşunlandı. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

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MHP’li Başkanın Kardeşinin Aracı Kurşunlandı

Kars merkez Ahmet Arslan Bulvarı’nda meydana geldi. Başkan Senger’in kardeşi öğretmen Koray Senger’in aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce motosiklet üzerinden ateş edildi. 6 kurşunun isabet ettiği olayda, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Aracın park hakinde olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

'KISA SÜREDE YAKALANDILAR'

Başkan Senger’in kardeşi Koray Senger’in aracını kurşunladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm kameraları tek tek inceledi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelinin kimliğini tespit edildi. Polis şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda olayı gerçekleştiren şüpheli, şüpheliye yardım ve yataklık eden 3 kişiyle birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

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