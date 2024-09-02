Samsun'da Fabrikada Patlama, 5 İşçi Yaralı

Samsun'da bulunan bir çelik döküm fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 5 işçi hastanelik oldu.

Son Güncelleme:
Samsun'da Fabrikada Patlama, 5 İşçi Yaralı

Samsun'da, organize sanayi bölgesindeki bir çelik döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren As Çelik Döküm Sanayi AŞ'ye ait fabrikada saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, maden döküm potasında meydana gelen patlama sonucu üzerlerine sıcak maden savrulan işçilerden Sebahattin Tüzen, Mahmut Arslan, Sefa Keskin, Harun Korkmaz ve Selçuk Bayram çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Samsun'da Fabrikada Patlama, 5 İşçi Yaralı - Resim : 1

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler
Samsun Patlama
Son Güncelleme:
Uyuşturucu Operasyonu: 192 Adet Maddeyle Yakalandı Uyuşturucu Operasyonu: 192 Adet Maddeyle Yakalandı
Van'da İki Araç Birbirine Girdi: 3 Yaralı Van'da İki Araç Birbirine Girdi: 3 Yaralı
Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular
Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı