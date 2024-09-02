Samsun'da Fabrikada Patlama, 5 İşçi Yaralı

Samsun'da, organize sanayi bölgesindeki bir çelik döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) faaliyet gösteren As Çelik Döküm Sanayi AŞ'ye ait fabrikada saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, maden döküm potasında meydana gelen patlama sonucu üzerlerine sıcak maden savrulan işçilerden Sebahattin Tüzen, Mahmut Arslan, Sefa Keskin, Harun Korkmaz ve Selçuk Bayram çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.