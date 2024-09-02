Uyuşturucu Operasyonu: 192 Adet Maddeyle Yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli operasyonda uyuşturucu haplarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu Operasyonu: 192 Adet Maddeyle Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliğini belirledikleri S.G. isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan ikamete operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikamette yapılan aramalarda 192 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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