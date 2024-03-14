Acun Ilıcalı'nın sponsoruna dava: 'Dolandırıcılık' iddiası

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 178 sayfalık iddianamede, sanıklara bir dizi ağır suçlama yöneltildi.

İddianameye göre, Yavuz Usta liderliğindeki şebeke, sistematik bir biçimde, bir dizi kişinin dolandırılması için faaliyet gösterdi. Dolandırıcılık işlemleri için, bir kısmı paravan konumda olan toplam 42 firma kullanıldı.

VARLIKLI İSİMLER HEDEF ALINDI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, milyonlarca liralık yatırım yapma imkânı bulunan kişilerle temasa geçen sanıklar, bu kişileri forex piyasalarında yatırım yapmaya ikna etti. Bu süreçte bir dizi forex firması ismi kullanıldı. Yatırım için ikna edilen isimlerden Musa Ekmekcioğlu 211 bin 500 dolar, inşaat şirketi sahibi Mustafa Koç 19 milyon TL, tekstilci Sabri Karataş 5 milyon TL, İlhami Teymur 2,5 milyon TL, Ahmet Altan isimli bir başka kişi ise 3 milyon TL para kaptırdı.

MASAK RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma sürecinde, teknik ve fiziki takip kararları da alındı. Dosyaya giren MASAK raporunda, dolandırılan kişilerin paralarının hangi hesapları aktarıldığı bilgisi de iddianamede yer aldı. Bu süreçte paraların aktarıldığı şirketlerden ikisi ise dikkat çekti.

PARALAR BEYAZIT’TAKİ DÖVİZCİDE

Sanıklardan Ediz Akın’a ait Fatih Beyazıt’ta bulunan Zeki Döviz AŞ ile aynı zamanda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de ortakları arasında olduğu Venüs Döviz Altın AŞ, yüklü miktarda para transferlerinin yapıldığı şirketler arasında öne çıktı. Dolandırılan kişiler arasında yer alan Musa Ekmekcioğlu’nun paralarının en son aktarıldığı şirket Zeki Döviz AŞ oldu.

İddianamede, örgüte yardımla suçlanan Özbey’in ortağı olduğu Venüs Döviz Altın AŞ’ye, dosyanın diğer sanıklarının kontrolündeki şirketlerden, toplam 130 milyon liralık para transfer yapıldı. Savunması alınan Özbey ise, şirket hesaplarına gelen paraların tamamının kayıt altında olduğunu, ancak anılan paraları gönderen şirketlerin yetkililerini tek tek bilmesinin olanaksız olduğunu söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İddianameye göre, operasyonun yapıldığı geçen 24 Kasım sabahı ilginç bir olayın da yaşandığı anlaşıldı. Örgüt lideri olmakla suçlanan Yavuz Usta, anılan gün eşi ve çocuklarını Bakü’ye gönderdi. Sabah 06.00’da Usta’nın adresine giden polisler bu kişiyi adresinde bulamadı. Usta’nın, avukatına ait araçla Tekirdağ’a doğru yola çıktığını belirleyen ekipler, ilgili birimlere haber verdi. Usta ve şoförü Niyazi Uzşirin, Tekirdağ’da yakalandı. Bu arada, Usta ile şoförü Uzşirin arasında da yoğun bir para trafiğinin olduğu anlaşıldı. Uzşirin’in hesabından Usta’nın hesabına 1 milyon 496 bin TL para gönderildi. Usta’nın hesabından ise Uzşirin’in hesabına 670 bin TL gönderildi.

Hakkında dava açılan isimler arasında Ece Pulaş’ın yanı sıra, bir yatırım menkul değerler şirketinin eski genel müdürü Abdullah Çakır, Bekir Ovucu, Halil Demir, Kemal Tutuman, Gözdenur Kulaber, İbrahim Bayrak, Hacı Yusuf Alagöz, Kemal Akarsu, Ogün Demirci, Muammer Uslu, Şiiri Emdurulah Boz, Ediz İlçakın, Metin Altan’ın da aralarında olduğu 65 sanık yer alıyor.

HAMİLE SANIK İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Bu arada, tutuklu sanıklardan İlayda Çandır'ın (33) avukatı, mahkemeye yaptığı başvurularda, müvekkili için tahliye talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçelerde Çandır'ın tutuklandıktan sonra hamile olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Dilekçelerde, cezaevi koşullarına işaret edilerek "Müvekkilin ikizlerini kaybetme riski söz konusu" denildi. Dilekçelerde Çandır'ın Yavuz Usta'nın kontrolündeki şirkette 48 gün çalıştığını, çağrı merkezi operatörü olarak hesabına, maaş ödemesi için 8 bin 800 TL dışında gelen bir paranın olmadığı kaydedildi. Çandır, soruşturma kapsamında geçen 26 Ocak'ta tutuklandı.