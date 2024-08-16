Acil Durum İlan Edilmişti... Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır? Uzman İsimden Önemli Açıklama!

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, maymun çiçeği virüsünün sadece cinsel yolla değil, yakın temasla da bulaşabileceğini söyledi. Leblebicioğlu, maymun çiçeği virüsü hastalığının belirtilerinin ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişme, yorgunluk ve ciltte döküntü olduğunu söyledi.

1 İLA 2 HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKAR

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Döküntüler genellikle yüzde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır, zamanla içi su dolu kabarcıklara dönüşebilir. Bu belirtiler, genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 2 hafta sonra ortaya çıkar” dedi.

YAKIN TEMASLA BULAŞABİLİR

Hastalık için verilen acil durum kararı hakkında konuşan Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Maymun çiçeği virüsü enfekte kişilerle yakın temas halinde olanlar, sağlık çalışanları, bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler ve hemcinsleriyle cinsel birliktelik yapan erkeklerde daha yüksek risk oluşturur. Yakın temasla da virüs bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsünün Afrika'daki ülkeler arasında ve muhtemelen kıtadan dışarıya yayılma potansiyeli nedeniyle ‘acil durum' kararı alınmıştır” diye konuştu.

VAKALARIN YARISI 15 YAŞINDAN KÜÇÜK

Hastalığı sadece cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak değerlendirmenin doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Orta Afrika'daki maymun çiçeği virüsü epidemiyolojisindeki endişe verici değişiklikler de dikkat çekmektedir. Ölüm ile sonuçlanan yeni, genetik olarak farklı bir maymun çiçeği virüsü yayılmaktadır. Bu bölgede, daha önce etkilenmemiş alanlarda çocuklarda hızlı bir vaka artışı görülmüştür. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu yıl 6 bin 500'den fazla vaka ve 345 ölüm bildirilmiştir. Bu vakaların neredeyse yarısı 15 yaş altı çocuklarda görülmüştür. Hastalık dünya genelinde insanları etkilemeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

İnsandan insana bulaşmayı önlemek için hasta kişilerle yakın temastan kaçınmalı, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Ayrıca, sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman kullanması ve izolasyon önlemlerini uygulaması önemlidir” diyerek şunları söyledi:

2022 yılında Türkiye'de bir maymun çiçeği virüsü vakası rapor edilmiştir ve 2024'te yeni bir vaka bildirilmedi. Ancak, hastalığın beklenmedik yerlerde ve kişilerde ortaya çıkması ve küresel salgın riskinin artması nedeniyle, hijyen kurallarına özen göstermek önemlidir.”

Kaynak: İHA