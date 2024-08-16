Sıfır Bir Dizi Oyuncusu Tümer Adakaner’in Vurulduğu Anlar Kamerada

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’ndeki çorbacıda meydana geldi. Daha önce internet platformu dizisi 'Sıfır Bir'de rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı bir kişi geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner’i sırtından vurup, kaçtı.

Tümer Adakaner kanlar içinde yere yığılırken, iş yeri çalışanlarının peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Öte yandan, Tümer Adakaner’in uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şapkalı şüphelinin Adakaner’e yaklaşıp, tabancayla vurduğu anlar yer aldı. Adakaner’in yere yığıldığı, daha sonra dizlerinin üzerinde iş yerinden çıktığı görüldü.

Tümer Adakaner’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar