Frenle Gazı Karıştırdı Ölümden Döndü!

Tokat’ta bir sürücü, fren ile gaz pedalını karıştırınca dehşeti yaşadı. Otomobil, 5 metrelik duvardan aşağı düştü.

Frenle Gazı Karıştırdı Ölümden Döndü!

Tokat’ta bir sürücü, fren ile gaz pedalını karıştırarak otomobili ile 5 metrelik duvardan aşağı düştü.
Kaza, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, L.Ş. otomobilini park ettiği yerde inşaat çalışması nedeniyle aracını almak istedi.

Fren ile gaz pedalının yerini karıştıran L.Ş. yönetimindeki 60 DK 457 plakalı otomobil, 5 metrelik duvardan aşağı düştü. L.Ş., havada askıda kalan aracın kapısının sıkışması nedeniyle araçtan inemedi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112’ye bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin devrilmesi ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri aracı halatla bağladıktan sonra sürücü, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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