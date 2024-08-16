15 Kişi Anca Sayabildi! Aşiret Düğününde Takılan Altın ve Para Dudak Uçuklattı

Van'da bir aşiret düğününde çifte takılan altın ve para dudak uçuklattı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 4 saat süren takı töreni sonunda paraları 15 kişi anca sayabildi.

Son Güncelleme:
15 Kişi Anca Sayabildi! Aşiret Düğününde Takılan Altın ve Para Dudak Uçuklattı

Van’da Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi.

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı. 100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

4 saat süren takı töreni sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Van
Son Güncelleme:
Dilan Polat Davasının Seyrini Değiştirecek İtiraf... 'Sistemi Ben Kurdum' Deyip Üç Sayfalık Mektup Gönderdi! 'Sistemi Ben Kurdum' Deyip Üç Sayfalık Mektup Gönderdi
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı
Diyanet Vakfı'nda Yolsuzluk İddiası: Kuran Kursu İnşaatı Parasından 'Örtülü Ödenek' Kuran Kursu İnşaatı Parasından 'Örtülü Ödenek'
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş Entübe Edildi Aydemir Akbaş Entübe Edildi
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
Gerçek Gündem’e 'Yaşım Doldu' Demişti... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi!
İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu: Özdağ Yalan Söylüyor, Akşener'e Operasyon Yapılıyor İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu
Dilruba’nın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu İddianame Hazır, Duruşma Tarihi Belli Oldu