15 Kişi Anca Sayabildi! Aşiret Düğününde Takılan Altın ve Para Dudak Uçuklattı

Van’da Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi.

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı. 100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

4 saat süren takı töreni sonunda damada 12 milyon TL nakit, geline ise 3 kilo altın takılırken, masaya konulan paraları ise 15 kişi saydı.

Kaynak: İHA