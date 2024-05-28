Abdulkadir Selvi: Sıra Osman Kavala dosyasına geldi

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, Osman Kavala davası ile ilgili yazdığı yazılarla, özellikle MHP cephesinin hedefi olurken, bugünkü yazısında benzer bir çıkış daha yaptı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı'ndaki 1000. hafta eylemine izin verilmesinin ardından, Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme olabileceğini yazdı.

Yazısında, “Mesele Cumartesi Anneleri ve Osman Kavala meselesi değil, Türkiye’nin normalleşmesi meselesi” diyen Selvi, sıranın Kavala dosyasında olduğunu söyledi.

Selvi, Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı yeni başvuruda esastan bir itirazda bulunduğunu hatırlatarak şöyle yazdı:

“Cumartesi Anneleri coplanmadı, yerlerde sürüklenenler olmadı. O nedenle birçoğumuzun Taksim’deki buluşmadan haberi bile olmadı. Tam aksine yasaklansaydı, Taksim’e girmek isteyenlerin üzerine gaz sıkılsaydı, coplansalardı... Yaralananlar, ara sokaklara kaçanlar, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınanlar olsaydı hepimizin haberi olurdu. Ama ülke gerilirdi. Cumartesi Anneleri faili meçhullerin kol gezdiği 90’lı yılların karanlık dönemlerinde eşlerini, çocuklarını kaybetmiş insanlar. Kayıp yakınlarının bulunmasını ve sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorlar. Yani hukuk devletinin gereklerini yerine getirilmesini talep ediyorlar.”

Selvi yazısında ayrıca, Adalet Bakanlığı’na yapılan ‘kanun yararına bozma’ başvurusunun da geçerliliğini koruduğunu belirterek, “Normalleşme adımlarını zorunluluktan dolayı atılıyor görüntüsünden çıkarıp vizyoner bir zemine oturtmamız gerekiyor” çağrısında bulundu.