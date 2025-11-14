Abdulkadir Selvi Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Komisyonun İmralı'ya Gitmesine Yeşil Işık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK’nın silah bıraktığı 'İmralı Süreci'nde DEM Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘baş müzakereci’ olduğunu belirterek komisyonun görüşmesini istedi.

Meclis’te süreç için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nundaki milletvekillerinin, Öcalan ile görüşmesine de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den de destek geldi. Bahçeli, oluşturulacak heyete MHP vekillerinin de katılacağını açıkladı.

Bahçeli 4 Kasım'da TBMM'de partisinin grup toplantısında, "Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK

Komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği henüz bir netlik kazanmamışken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin son görüşmesi hakkında, “Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı” ifadelerini kullandı.

Selvi, AKP MYK toplantısında Erdoğan’a, “Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor” değerlendirmesinin iletildiğini ifade etti. Erdoğan’ın da “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” yanıtını verdiğini aktaran Selvi, yine de ziyarete yeşil ışık yakıldığını belirtti.

'TEREDDÜTLER GİDERİLDİ'

Selvi, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek ‘İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir’ demişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "İmralı'ya komisyondan bir heyet oluşturulup gönderilmesi fikri tartışılıyor. Bu konuda sizin beklentiniz nedir, fikriniz nedir?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Daha evvel de birkaç sefer bu konu komisyonda da bir şekilde gündeme geldi. Ama sürecin geldiği bu hassas noktada, 'Silahları bırakıyorum' diyen ve örgütü yıllardır yönlendiren kişinin ne düşündüğüyle ilgili, zaten DEM heyeti üzerinden bu bilgiler ortaya konuluyor. Ama bu sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis'teki komisyonumuzdur. Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon da böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir."

Kaynak: Hürriyet