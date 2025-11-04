Öcalan'ı Ziyaret Eden İmralı Heyeti'nden İlk Açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti, dün ziyaret ettiği terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın değerlendirmesini paylaştı. Açıklamada, Öcalan'ın "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır" mesajını verdiği aktarıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti, dün İmralı'da gerçekleştirdiği terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada üç saat süren görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, terör örgütü lideri Öcalan'ın 'sağlığı ve moralinin oldukça güçlü olduğu' aktarıldı.

Terör örgütü lideri Öcalan'ın değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

'KÜRT OLGUSU CUMHURİYET’İN YASALLIĞINA DAHİL EDİLMELİ'

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

