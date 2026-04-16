ABD Savunma Bakanı Hegseth'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması: 'Abluka Devam Edecek'

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'da Hürmüz Boğazı'na uyguladıkları ablukayı 'ne kadar sürerse sürsün devam ettireceklerini' söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'da açıklamalarda bulundu.

Takvimlerinin 5 ay ilerisinde olduklarını söyleyen Hegseth, ABD medyasına sert ithamlarda bulundu:

"Sadece yalan haberler yapıyorsunuz. Neden yaptığımız harika işleri görmüyorsunuz? Amerikan halkı bu basının nasıl hareket ettiğini, başarılarımızı nasıl görmediklerini görecek"

Bakan Hegseth, Hürmüz Boğazı'na uyguladıkları ablukanın 'ne kadar sürerse sürsün devam ettireceklerini' belirtti.

İran'ın donanmasının olmadığını söyleyen Hegseth, "Tahran umarım akıllıca bir anlaşma yapar. Bu dünyanın iyiliği için anlaşmak zorundalar. Aksi halde sonuçlarına katlanırlar" dedi.

