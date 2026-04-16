Gülistan Doku Dosyasında Yeni İpucu: Daraltılmış Baz Raporu Soruşturmanın Tüm Seyrini Değiştirdi

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. tv100 soruşturmada daraltılmış baz raporuna ulaştı. Doku’nun kaybolduğu gün Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde başka kişilere ait sinyallerin de tespit edilmesi dosyada yeni soru işaretlerini gündeme taşıdı. İşte detaylar...

Gülistan Doku'nun soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda HTS kayıtları alınmış, Tunceli ili merkez bölgede, merkezde bulunan Gençlik merkezi ve civarında, Gülistan Doku’nun dolmuşa bindiği durak, Zeinal Abakarov’un ikameti ve civarında çalışmış olduğu kafede ve Sarı Saltuk viyadüğü ve yol üzeri ve civarlarında, Koçpınar mevki ve belirlenen bir çok yerde çalışmalar yapıldı.

Bu bölgelerde gerekli baz çalışmaları yapılarak, ana baz, yan baz ve ara bazlar tespit edildi. tv100 Daraltılmış Baz raporuna ulaştı. tv100 İstihbarat şefi Devrim Tosunoğlu, Gülistan'ın kaybolduğu gün, kimlerden sinyal alındığını aktardı.

"GÜLİSTAN VİYADÜKTE YALNIZ DEĞİLDİ"

Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un, dönemin Tuceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın Gülistan'ın kaybolduğu Sarı Saltuk viyadüğünün orada sinyal verdiği ortaya çıktı.

Dosyada HTS kayıtları bulunan; Gülistan Doku'nun kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde; 04.01.2020 günü saat: 20.10 ile 22.10 arası Zeinal Abakarov'un ikameti ve civarından baz verdiği,

05.01.2020 günü saat: 11.00 ile saat: 11.21 saatleri arasında Zeinal Abakarov'un o dönemde çalışmış olduğu The Route Cafe ve civarında olduğu, aynı gün saat: 11.33 sıralarında dolmuşa bindiği yerin ilerisinden yol üzerinden baz verdiği,

05.01.2020 günü saat: 12.20 sıralarında Sarısaltuk Viyadüğü köprüsü civarında olduğu, aynı gün saat: 13.23 sıralarında Sarısaltuk viyadüğünden Tunceli istikametine doğru yaklaşık 100-150 metre civarında telefonunun kapandığı değerlendirilmektedir.

Kaynak: tv100

