Ardı Ardına Paylaşım Yaptılar: İbrahim Kaboğlu'na Anayasa Tepkisi

Yaklaşık 65 bin avukatın oy kullandığı İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde 11 aday arasından Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oy alarak başkan seçildi. Seçim sonrası konuşan eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin açıklama yapmıştı.

TEPKİ ÇEKEN İLK 4 MADDE SÖZLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesi hakkındaki açıklamalarının ardından tartışma konusu haline gelen konuyla ilgili açıklama yapan Kaboğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi. 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkarıldı. 2001'de ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımı yapıldı. Yani daha ileriye götürüldü."

Kaboğlu'nun sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan tepki geldi.

'ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA KAZANDIN'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kaboğlu’nun ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"İbrahim Kaboğlu, anayasanın ilk dört maddesine dokunana biz de Zafer Partisi olarak olumlu anlamda dokunuruz. Yanına Öcalan’ın avukatlarını alarak İstanbul Barosu seçimlerini kazandın. Şimdi bütün yaşamın boyunca yaptığın Atatürk düşmanlığını ve milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlığını İstanbul baro başkanı olarak sürdüreceksin. Biz de Atatürkçü, Türk milliyetçisi avukatlar ile seninle ve Kandil kaçkını kadrolar ile mücadele edeceğiz. Şeyh Sait de kazandığını zannetmişti. Atatürk’ün askerleri gelene kadar… Siz de Atatürk’ün avukatları gelene kadar kazandığınızı düşünün…"

İbrahim Kaboğlu, anayasanın ilk dört maddesine dokunana biz de Zafer Partisi olarak olumlu anlamda dokunuruz. Yanına Öcalan’ın avukatlarını alarak İstanbul Barosu seçimlerini kazandın.

Şimdi bütün yaşamın boyunca yaptığın Atatürk düşmanlığını ve milli, üniter, laik Türkiye… https://t.co/pmGVOfWaTq — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 20, 2024

'SİZE GÖRE OLUMLU OLMASI DURUMU DEĞİŞTİRMİYOR'

Kendisi de avukat olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu’nun Anayasa’nın ilk 4 maddesine yönelik sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yavaş'ın paylamının tamamı şu şekilde:

"AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor"

AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor. https://t.co/nWOejq7OxF — Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) October 20, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem