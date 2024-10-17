Anayasa Çıkışının Ardından Külliye'de Kritik Görüşme! Erdoğan, Kurtulmuş'u Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini tartışmaya açmıştı. Kurtulmuş, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalarının tepki çekmesinin ardından Kurtulmuş, geri adım atarak "Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor" demişti.

Anayasa tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.