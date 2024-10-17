Anayasa Çıkışının Ardından Külliye'de Kritik Görüşme! Erdoğan, Kurtulmuş'u Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini tartışmaya açmıştı. Kurtulmuş'un tepki çeken açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Son Güncelleme:
Anayasa Çıkışının Ardından Külliye'de Kritik Görüşme! Erdoğan, Kurtulmuş'u Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini tartışmaya açmıştı. Kurtulmuş, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalarının tepki çekmesinin ardından Kurtulmuş, geri adım atarak "Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor" demişti.

Anayasa tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş
Son Güncelleme:
Bu Yöntemle Ağaçların Verimi 5 Kat Artıyor, Daha Çok Meyve Veriyor: Tek Bir Tane Yetiyor Bu Yöntemle Ağaçların Verimi 5 Kat Artıyor, Daha Çok Meyve Veriyor: Tek Bir Tane Yetiyor
Kahveyi İçmemeniz Gereken Saatler! Tüm Faydasını Sıfırlıyor ve Zarar Veriyor Kahveyi İçmemeniz Gereken Saatler! Tüm Faydasını Sıfırlıyor ve Zarar Veriyor
Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı... 'Kıskanç' Başsavcı Hakkında İnceleme Başlatıldı Sevgilisinin Eski Aşklarını Gözaltına Aldırmıştı
Adalet Bakanı'nın Kılıçdaroğlu Sessizliği! ‘Zorla Getirme’ Kararına İlişkin Soruyu Yanıtlamadı Adalet Bakanı'nın Kılıçdaroğlu Sessizliği