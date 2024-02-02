A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel tutuklandı

İzmir'de A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, sabah saatlerinde Hatay'daki evinde İzmir Emniyet Müdürlüğü İnfaz Şube'ye bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İnfaz Savcılığı'na götürülen Gençel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar tarafından hakkında daha önce hakaret suçlamasında bulunulan Gençel için mahkeminin denetimli serbestlik kararı verildiği belirtildi. Hotar tarafından ikinci bir hakaret davası daha açıldığı öğrenildi. Bu davada verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gençel hakkında yakalama kararı verildiği belirtildi.