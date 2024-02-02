Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçilere yüzde 80 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Belediye-İş Sendikası ve Güvenlik İş Sendikası arasında Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş. ASAT ve kadrolu işçileri ilgilendiren ‘Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü’ törenle imzalandı.

Cam Piramit Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk ve binlerce Büyükşehir Belediye çalışanı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ek protokol töreninde Muhittin Böcek başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllık çalışmalarının anlatıldığı film izlendi. Daha sonra Başkan Böcek ve Sendika Genel Başkanları protokolü imzalamak üzere alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 28 BİN TL OLDU

‘Herkesin başkanı Muhittin Böcek’ sloganları eşliğinde kürsüye gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduğunu söyleyerek, “Personelimizi yüksek enflasyona karşı mağdur etmemek için Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinde belirlenen haklara ilave olarak her artış döneminde sosyal yardım paketinde iyileştirmeler yaptık. Böylece; 2023 yılı Aralık ayında net 15.615 TL olan en düşük şirket işçileri ücretini net 28.000 TL’ye yükseltilerek, yüzde 80 oranında artış yapıyoruz. Aynı zamanda kadrolu işçilerimizi de kapsayan ek protokolümüzü şimdi imzalıyoruz. 23.400 TL olan en düşük maaşı 40.000 TL’ye çıkarıyoruz. ASAT şirket çalışanı kardeşlerimizin de yemek yardımını en üst sınıra yükseltiyoruz” diye konuştu.

Bir müjde daha veren Başkan Böcek, "Belediye şirketimiz Antalya Ulaşım A.Ş.’den Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.’ ye geçişini yapmış bulunduğumuz otobüs şoförlerimiz ile ilgili olarak toplu sözleşme görüşmeleri süresince avans olarak verdiğimiz tutarları da mahsup etmeyeceğiz. Antalya’mız için alın teri döken tüm emekçi çalışma arkadaşlarıma yaptığımız maaş artışlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI "

Beş yıllık görev sürecinde Büyükşehir çalışanlarıyla gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başkan Böcek, şunları söyledi:

“31 Mart 2019’da, 25 yıllık başarı hikayemiz, hep emekçinin alın terinin yanında olmamız sebebiyle Antalyalı hemşerilerim bizi bağrına bastı. Yeri geldi işçinin maaşını bile ödeyemez dediler. Teri soğumadan işçimizin parasını ödedik. 5 yıllık süre içerisinde dünyada ve ülkemizde olan pandemi, yangınlar, deprem ve sel felaketleri yaşadık. Alın teri döken siz değerli çalışma arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın yaralarını sardık. Her afette ülkemiz için, vatandaşlarımız için beraberdik. Yine beraber olacağız Allah’ın izniyle.”

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIK"

5 yıllık süre içerisinde hiçbir çalışanın ekmeğiyle oynamadıklarını söyleyen Başkan Böcek, “Bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden çalıştık. Çalışma arkadaşlarımın hiç birisini işten çıkarmadık, onların ekmeğiyle kimseyi oynatmadık. Siyaset üstü davrandık ve bu şekliyle 5 yılımızı tamamladık. Yerli ve yabancı 26 milyon turistin geldiği, 2 milyon 688 bin de yerleşik nüfusun bulunduğu Antalyamıza hizmet eden yine sizlersiniz. Antalya’mızın mutlu, huzurlu olması için çalışıyorsunuz. Bugün de burada yeni bir döneme inşallah sizlerle beraber, herkesin belediye başkanı olarak, yine ayni azim ve kararlılıkla birlikte yol yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YURDAKUL: "SENDİKA SİZSİNİZ"

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise şöyle konuştu:

“Ben işçiyim. Muhittin Böcek gibi alın terimize kim saygı duyuyorsa, başımızın üstüne koyarız. Emeğin yanında olan Muhittin Başkan’ı destekliyorum. Günün şartlarına göre bu toplu sözleşme iyi bir toplu sözleşmedir. Ben Muhittin Başkan’la da 31 Mart’tan sonra da toplu sözleşme yapmak istiyorum. Antalya’ya sözüm olsun bizi çok daha memnun edecek toplu sözleşmeyi Muhittin Başkan’la imzalayacağız. Bu toplu sözleşme de emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim. Bizim emeğimize bir adım atana biz beş adım atarız. İşçilerimiz daha fazla ter dökerek, Antalya halkına daha güler yüzlü hizmet ederek, bunu ödeyecektir. Hepinize hayırlı olsun.”

DURCUK: "BAŞKAN BÖCEK, İŞÇİYİ ENFLASYONA EZDİRMEDİ"

İmza töreninde konuşan Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, ülkenin daralma sürecine girdiği enflasyonist bir ortamda işçilerini enflasyona ezdirmeyen Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Durcuk, “Ne zaman Muhittin Başkanımıza gitsek bizi geri çevirmedi, işçilerimizi enflasyona ezdirmedi. Güvenlik İş Sendikam ve üyelerim adına bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Herkesin Başkanı olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

DAVULLU ZURNALI EK PROTOKOL İMZA TÖRENİ

Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Belediye-İş Sendikası ve Güvenlik İş Sendikası arasında, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş., ASAT ve kadrolu işçileri ilgilendiren ‘Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü’ törenle imzalandı. Binlerce çalışanın yoğun alkışları ve davul zurna eşliğinde imzalanan maaş artışını ilgilendiren ek protokol, işçiler arasında büyük sevinç ve memnuniyet yarattı. Sözleşmeyi, halay çekerek kutlayan Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Başkan Böcek’e teşekkür etti.













