93 Küçükbaş Hayvan Yangında Öldü

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında 93 küçükbaş öldü.

Son Güncelleme:
93 Küçükbaş Hayvan Yangında Öldü

Denizli'nin Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde dün, Osman Bilgi'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahırın tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Babadağ ve Sarayköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Ahırda yapılan kontrolde, 93 küçükbaşın öldüğü belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Sinan Ateş Cinayetinde Bilirkişi Raporu Çıktı Sinan Ateş Cinayetinde Bilirkişi Raporu Çıktı
Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu
Dilan Polat Akıllanmıyor; Bu Kez 'Namaz' Videosu ile Gündemde! Bu Kez 'Namaz' Videosu ile Gündemde!