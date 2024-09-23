Sinan Ateş Cinayetinde Bilirkişi Raporu Çıktı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince 22 sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme', ,'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' suçlarından yargılandığı Sinan Ateş davasına ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.

Raporda, cinayetin gerçekleştiği Kızılırmak Mahallesi 1156. Sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin, silahlı saldırı anının öncesini ve sonrasını gösterdiği belirtildi.

Silahlı saldırı öncesi tetikçi Eray Özyağcı'nın yaklaşık 35 dakika olay yerindeki kaldırımda beklediği, Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönün tersine doğru bakıp etrafı gözetlediği aktarılan raporda, saat 13.34'de Ahmet Keçik'in ve Selman Bozkurt birlikte geldikleri sırada Özyağcı'nın ateş ettiği ve Ateş'in yere doğru yüzüstü düştüğü kaydedildi.

Özyağcı'nın, Ateş'in solunda bulunan Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı Keçik'in de kendini korumak amacıyla sokaktaki hafif ticari aracın arkasına saklandığı anlatılan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Özyağcı'nın Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı'nın Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı'nın Keçik'e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik'in, yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır."

DURUŞMAYA 30 EYLÜL'DE DEVAM EDİLECEK

Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında açılan davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Duruşmaya 30 Eylül'de devam edilecek.

Kaynak: AA