Araç Sulama Kanalına Düştü, 4 Çocuk Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, el freni indirilen park halindeki hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 4 çocuk yaralandı.

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Araç Sulama Kanalına Düştü, 4 Çocuk Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinin Kırsal Görün Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki aracın içindeki çocuklar el frenini indirdi. Hareket eden araç sulama kanalına düştü. Araçtaki Zeynep B. (5), Mehmet B. (4), Ecrin B. (3) ve Behiye B. (4) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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