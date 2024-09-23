Çarşı Davası'nda Ara Karar Çıktı: Mütalaa Hazırlanacak

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 6 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

Duruşmada Başbakanlık ofisine yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eyleme ilişkin görüntüler izlendi. İzlenmesinin ardından savunma yapan sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar, ‘’Olaylarla ilgili burada bulunan hiçbir sanık sorumlu değildir. İzlenen görüntülerdeki kişilerin de müvekkillerimiz olmadığı kesindir. Bu nedenle tüm sanıkların beraatlarını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı Davası'nda aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından beraat kararları verilmişti.

Ancak savcılığın temyiz talebi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozmuştu. Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı'na ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu. Dava daha sonra ise Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar'ın yargılandığı dava ile Çarşı Davası da birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022'de yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınmış olması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olmasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.

Kaynak: İHA