Evinden Çıkarken Silahlı Saldırıya Uğradı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Zanlı gözaltına alınırken, yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Evinden Çıkarken Silahlı Saldırıya Uğradı

Emek Mahallesi 51. Sokak'ta ikamet eden Murat Y, evinin bahçesinden çıktığı sırada bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırıyı düzenlediği tespit edilen zanlı M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Murat Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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