Dilan Polat Akıllanmıyor; Bu Kez 'Namaz' Videosu ile Gündemde!

‘Suç örgütü kurma’, ‘kara para aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat 19 Ağustos’ta, Engin Polat ise 6 Eylül’de tahliye edilmişti.

Tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat tarafından uyarılan, kendisi de dikkatli olacağını söyleyen Dilan Polat, sosyal medya detoksunda başarılı olamadı. Dilan Polat, bugün yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının karardığını söyledi.

Eşinin dizlerini görüntüleyen Dilan Polat, şu ifadeleri kullandı:

“Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan, halı yok ya orada, böyle kararmış. Yere vuruyordun dimi? Benim de öyle oluyordu. Önce morarıyor, sonra kararıyor di Engin?”

Kaynak: Gerçek Gündem