9 Kişiye Mezar Olmuştu: Katliam Gibi Kazada Son Görüntüler Ortaya Çıktı

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.

Ağrı’dan İzmir’e doğru yaptığı sefer sırasında Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden birinde, kazadan sonraki anlar da yer alıyor.

KAZA ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞ

9 Ağustos günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Kazadan önce muavinin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı anlaşıldı.

Başka bir görüntüde ise kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor. Kazadan sonraki anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.