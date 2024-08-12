Otoyol Ödemelerinde Yeni Dönem: Artık Böyle Yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel, köprü ve otoyol geçişleri ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Otoyol Ödemelerinde Yeni Dönem: Artık Böyle Yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemler de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."

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Otoyol Abdulkadir Uraloğlu
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