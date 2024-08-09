Ankara'da Yolcu Otobüsü Köprüye Ok Gibi Saplandı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var... Katliam Gibi Kazada Muavin Detayı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, önce bariyerlere, daha sonra üst geçidin beton ayaklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs hurda yığınına döndü. Yol ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarılarak, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ŞOFÖR UYUYA KALDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Şahin, kazanın nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiğini ancak şoförün uyuma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

Jandarma ekipleri, yaralıların hastaneye sevk edilmesi ardından kaza yerinde inceleme yaptı. Yolda fren izi olup olup olmadığına bakıldı. İlk tespitlerde fren izi olmadığı belirlendi.

CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaralanan 27 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otobüste, Doğubayazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir’e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3’ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, 'Biz kaza yaptık' diyerek konum attı, 'Yetişin' dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Ölen 9 kişi arasında otobüs şoförü de yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehirler arası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır. Kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma derhal başlatılmış olup hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

MUAVİN DETAYI

Kazada tuz buz olan otobüsün tek sağlam kalan en arka koltuğunda muavinin olduğu belirtiliyor. Muavinin kazadan yara bile almadan kurtulduğu belirtiliyor.

'O ANDA BAĞIRIŞ VE ÇAĞIRIŞ VARDI'

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan bazıları taburcu edildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yaralılardan Zahir Muş (35) ve kızı Berra Muş (10) taburcu edildi, diğer kızı Hatice Nur Muş'un (15) ise tedavisi sürüyor. Zahir Muş, memleketleri Yozgat'tan İzmir'e gitmek için otobüse bindiklerini söyleyerek, "Akraba ziyaretinden dönüyorduk. Kazayı ben hatırlamıyorum, o anda uyuyordum, sadece sese ve şiddete uyandım. Arabanın çarptığını duydum; ama o anda zaten bağırış ve çağırış vardı. 20 numaralı koltukta oturuyordum, yanımda küçük kızımla birlikte. Şu anda sağlık durumumuz iyi" dedi.

ENKAZ KALDIRILDI

Üst geçidin beton ayağına saplanarak hurdaya dönen otobüsün enkazı, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Enkaz, daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, enkazın kaldırılmasının ardından tamamen araç geçişine açıldı.

RÖTAR YAPINCA BİLETİNİ İPTAL ETMİŞ

Yolcu listesinde ismi bulunan Faruk Kaya'nın (18), Ağrı'dan yola çıkan otobüsün yolda arıza yaptığı ve gecikeceğinin telefonla bildirilmesi üzerine biletini iptal edip, başka bir firmadan bilet aldığı ortaya çıktı. Başka bir otobüsle Manisa'ya giden Faruk Kaya, yoldayken kaza haberini aldığını söyledi. Faruk Kaya, "Ankara’dan Manisa’da yaşayan arkadaşımın yanına gidecektim. Gece saat 02.00'de biletim vardı; ancak firma beni aradı ve otobüsün arıza yaptığını, saat 04.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biletimi iptal ederek, başka firmadan bilet aldım. Zaten otobüs daha Ankara’dan çıkmadan kaza olmuş. Son anda biletimi iptal etmem yaşamama sebep oldu. Ben de şaşkınlık içindeyim, kendim için mutluyum; fakat yolcular için üzgünüm" diye konuştu.

Öte yandan kazadan yaralı kurtulan otobüsün ikinci şoförü, Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanması ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Ajanslar