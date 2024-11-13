9 Kişi Can Vermişti! Ankara’daki Tren Kazası Davasında Yeni Gelişme

13 Aralık 2018'de Marşandiz Tren İstasyonu'nda Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile kılavuz trenin çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 107 kişi yaralanmıştı.

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada mahkeme, kazaya ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınması için tren kazalarıyla ilgili bölüm bulunan üniversitelere yazı yazılarak, konuya dair rapor verebilecek öğretim görevlilerinin öğrenilmesini talep etti. Duruşma ise 20 Mart 2025'e erteledi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede 'Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapsi istenen isimler ise şöyle:

Tren teşkil memuru Osman Yıldırım, nöbetçi hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın.

Kaynak: DHA