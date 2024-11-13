Antalya'da 3 Kardeş Evde Ölü Bulundu

Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu olduğu öğrenilen 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu. Polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

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Antalya'da 3 Kardeş Evde Ölü Bulundu

Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu.

Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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