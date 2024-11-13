Park Yeri Kavgasında Dehşet: Boynuna Tornavida Saplandı

Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan park yeri kavgasında vahşet yaşandı. Şahıslardan biri diğerinin boynuna tornavida sapladı.

Park Yeri Kavgasında Dehşet: Boynuna Tornavida Saplandı

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna sapladı.

Park Yeri Kavgasında Dehşet: Boynuna Tornavida Saplandı - Resim : 1

Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Park Yeri Kavgasında Dehşet: Boynuna Tornavida Saplandı - Resim : 2

Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Park Yeri Kavgasında Dehşet: Boynuna Tornavida Saplandı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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