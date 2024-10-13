6 Tabut Yan Yana Dizildi: Aile Katliamında Ölenlerin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu

Gaziantep'te bir erkek, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. 6 kişilik ailenin cenazeleri bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Mezarlıkta gözyaşları sel oldu.

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Gaziantep'teki aile katliamında hayatını kaybeden baba, anne ve 4 çocuk, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında yan yana defnedildi. Yok olan aileden geriye ise birlikte ve ayrı ayrı çekildikleri fotoğraf kareleri kaldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu olan ve psikolojik sorunları bulunan berber Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Demir, daha sonrasında ise eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir (6) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

6 Tabut Yan Yana Dizildi: Aile Katliamında Ölenlerin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Feci olayda intihar eden baba Ahmet Demir ve öldürdüğü eşi Emine ile çocukları Azra, Yusuf Eymen, Medine ve Edanur Demir'in cenazeleri Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

6 Tabut Yan Yana Dizildi: Aile Katliamında Ölenlerin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

Hayatını kaybeden ailenin yan yana defnedildiği 6 kişilik aile mezarlığında gözyaşları sel oldu, o anlar yürek burktu. Yok olan aileden geriye ise birlikte ve ayrı ayrı çekildikleri fotoğraf kareleri kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

6 Tabut Yan Yana Dizildi: Aile Katliamında Ölenlerin Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 3

Gaziantep'te Aile Katliamı! Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdükten Sonra İntihar EttiGaziantep'te Aile Katliamı! Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdükten Sonra İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

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