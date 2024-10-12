Gaziantep'te Aile Katliamı! Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Gaziantep'te bir erkek, karısını ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Gaziantep'te Aile Katliamı! Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Gaziantep'te Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü.

Gaziantep'te Aile Katliamı! Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Resim : 1

Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Gaziantep'te Aile Katliamı! Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Resim : 2

Kaynak: AA

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