Dün İstanbul Bugün Konya: Bir Polis Daha Sırtından Bıçaklandı

Dün İstanbul'da polise yönelik yapılan bıçaklı saldırının bir benzeri Konya'da yaşandı. Konya’nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren kişi ihbar üzerine eve gelen polisi sırtından bıçakladı.

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Dün İstanbul Bugün Konya: Bir Polis Daha Sırtından Bıçaklandı

Türkiye’de şiddet olayları son dönemde artış gösterirken, dün İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bir şahıs polis memuruna arkadan bıçakla saldırarak yaraladı. Bu olayın bir başka örneği de Konya’da yaşandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren kişi, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki bir polis memurunu sırtından bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı.

Dün İstanbul Bugün Konya: Bir Polis Daha Sırtından Bıçaklandı - Resim : 1

Saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.

Dün İstanbul Bugün Konya: Bir Polis Daha Sırtından Bıçaklandı - Resim : 2

Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İSTİKLAL CADDESİ’NİN ORTASINDA POLİSE SALDIRI

Dün de İstanbul Beyoğlu’nda sabit noktada gören yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Polisin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaçan saldırgan yakalandı.

Dün İstanbul Bugün Konya: Bir Polis Daha Sırtından Bıçaklandı - Resim : 3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Dün İstanbul Bugün Konya: Bir Polis Daha Sırtından Bıçaklandı - Resim : 4

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