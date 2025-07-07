6 Şubat Depremlerinde Yıkılan Arıkan Sitesi Davası Görüldü

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki Arıkan Sitesi'nin A ve B bloklarının 6 Şubat depremlerinde yıkılması nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Adnan Bektaşoğlu ile statik proje müellifi ve fenni mesul Şener Yener hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya sanık Adnan Bektaşoğlu, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı.

Bir müşteki avukatı sanığın tutuklanmasını talep ederken, cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesini istedi.

‘DURUŞMALARDAN MUAF TUTULMAK İSTİYORUM’

Tutuksuz sanık Adnan Bektaşoğlu ise savunmasında, bir önceki duruşmaya rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını belirtti. Müteahhit olmadığını ileri süren Bektaşoğlu, duruşmalardan muaf tutulmak istediğini söyledi. Bektaşoğlu'nun avukatları da müvekkillerinin başka bir deprem dosyasından beraat ettiğine dair belgeyi sunarak, "Müvekkilin duruşmalardan muaf tutulmasını talep ederiz" dedi.

DURUŞMA 4 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının devamına, sanık Adnan Bektaşoğlu'nun duruşmada hazır bulunmaktan muaf tutulmasına, bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek davayı 4 Aralık'a erteledi.

‘BİR ANNE OLARAK SADECE ADALET İSTİYORUM’

Arıkan Sitesi'nde 12 yaşındaki Kardelen ve 7 yaşındaki Mustafa Alp'i kaybeden Arzu Yurdal Atılgan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Mahkemelerde, 6 Şubat'ın ardından 'bilirkişi' raporlarını bekleyen heyete seslenmek, sesimi duyurmak istiyorum: Benden yarınlarımı, umutlarımı, anneliğimi çalanların veya sebep olanların; Arıkan Siteleri'nin temel atımından bitimine kadar sorumlu kim varsa hepsinin yargılanmasını ve ceza almasını talep ediyorum. Ben derdimle bu dünyaya sığmadım. Sorumlu olan kim varsa onlar da alacakları cezalarla hücrelerine sığmasınlar istiyorum. Bir anne olarak, sadece ve sadece adalet istiyorum."

Kaynak: ANKA