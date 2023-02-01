6 çocuğun öldüğü Kuran kursu yangınında müftüye 'iyi hal' indirimi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Karaağaç Köyü Kuran Kursu’nda 1 Aralık 2015'te 6 çocuğun öldüğü 6 çocuğun yaralandığı yangın nedeniyle yargılanan dönemin Kulp İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik'e "taksirle birden çok kişinin ölmesine ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olmaktan" 14 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, iyi hal takdir indirimini kullanarak Özçelik'in cezasında 1 yıl 4 ay indirime giderek, cezasını 11 yıl 8 aya düşürdü.

'ÖNLE MALINMAMASINDAN SORUMLUDUR'

Mezopotamya Ajansı'ndaki habere göre Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, Özçelik katılmazken iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunarak, Kuran kursunun resmî Kuran kursu olduğunu ancak yatılı Kuran kursu olmamasına rağmen öğrencilerin yatılı kaldığını kaydetti. Öğrencilerin soğuktan korunmak için elektrikli sobayla ısındıklarını, yangının da düzenli olmayan elektrik tesisatına bağlı bu elektrik sobasından çıktığının bilirkişi raporuyla tespit edildiğini kaydetti. Bilirkişinin Kuran kursunda, elektrik sayacı bulunmadığı ve elektriğin kaçak kullanıldığı ve elektrik panosunda mesken kullanımı için akım düzenleyicinin bulunmadığı yönündeki tespitine işaret eden savcı, bilirkişinin Kuran kursunun yangından önce 3 yıl önce faaliyete başladığı, yangına yönelik hiçbir önlem alınmadığı, bina tesisatlarının kurulmadığını, bundan Kulp İlçe Müftülüğü’nün sorumlu olduğuna dair raporuna dikkati çekti.

'YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI DAVRANDI'

Bilirkişinin, Müftü Özçelik'in iş güvenliğine dair yönetmelikte belirtilen güvenlik önlemlerini almadığı, buna ilişkin araç ve gereçleri yurtta barındırmadığı, sorumlu personel Faruk Işık'ın iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmemesi nedeniyle Özçelik'i asli kusurlu bulduğu yönündeki raporuna vurgu yapan iddia makamı, sanığın olaya ilişkin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle çıkan yangına sebebiyet verdiğini belirtti. Özçelik'in kusurlu hareketleri neticesinde Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun'un yaşamını yitirdiğini, Cihan Işık, Zeki Işık, Abdullah Tekin, Mahsun Bayka, Abdullah Taş ve Mehmet Mensur Bayka'nın da yaralandığını ifade ederek, Özçelik'in "taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

'HAYATLARINA SON VERİLDİ'

Mağdurların avukatı Yunus Muratakan, beyan için süre taleplerinin bulunmadığını belirterek, "Kuran kursunda gerekli tedbir, özen ve dikkat gösterilmediğinden müvekkiller katledilmiştir. Kendilerini savunamayacak çocukların orada bırakılıp diri diri hayatlarına son verilmesi sonucunda sanığın cezalandırılması gerekmektedir" dedi.

Sanığın avukatları Eyyüp Bulut ve Vahit Dursun, olayda müvekkillerinin bir kusurunun bulunmadığını belirterek beraatini, mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda müvekkilleri hakkında lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını istedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, Özçelik'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna" kanaat getirerek, 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığın mahkemedeki "olumlu hal ve davranışlarını" takdiri indirim sebebi gören mahkeme, Özçelik'in 14 yılık hapis cezasında 1 yıl 4 ay indirime giderek, cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme ayrıca, sanık hakkında yurt dışı yasağı adli tedbir kontrolü uygulanmasına karar verdi.