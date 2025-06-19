6 Ayda 13 Can Aldı! Kene Kabusunda Sakın Bunu Yapmayın, Sonu Yüzde 100 Felaket

Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, kene ısırmalarında yanlış müdahalenin ölümcül olabileceğini belirtti. “Keneyi tırnakla ezmek yüzde 100 bulaş riski taşır, sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

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6 Ayda 13 Can Aldı! Kene Kabusunda Sakın Bunu Yapmayın, Sonu Yüzde 100 Felaket
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınmasıyla artan kene vakalarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Kayseri’de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına dikkat çeken Yıldız, özellikle piknik ve açık alan ziyaretleri sonrası çocukların ve yetişkinlerin vücutlarının dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

KENE BU BÖLGELERDE DAHA KOLAY TUTUNUYOR

Yıldız, kenenin saçlı deri, koltuk altı, kasık ve sırt gibi bölgelerde kolayca tutunabileceğini belirterek, “Dışarıdan dönüldüğünde vücudun tamamı soyularak kontrol edilmeli. Kene görülürse çıplak elle dokunulmamalı, bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

6 Ayda 13 Can Aldı! Kene Kabusunda Sakın Bunu Yapmayın, Sonu Yüzde 100 Felaket - Resim : 1

KENEYİ ÇIKARMAK İÇİN BUNU YAPAN YANDI!

Kenenin yanlış yöntemlerle çıkarılmasının büyük risk taşıdığını ifade eden Yıldız, “Ateşle kene çıkarmaya çalışmak kusmasına neden olabilir ve virüs bulaşabilir. En büyük hata, keneyi elle çıkarıp tırnakla ezmek. Bu, yüzde 100 bulaş riski demek. Eldiven veya bez kullanılsa bile en doğrusu sağlık kuruluşunda çıkarılması” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Yıldız, kene ısırıklarının KKKA gibi ciddi hastalıklara yol açabileceğini hatırlatarak, vatandaşları dikkatli olmaya ve profesyonel yardım almaya çağırdı.

SON 6 AYDA 13 CAN KAYBI

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, bu yılın Ocak–Haziran ayları arasında, İstanbul, Kayseri, Tokat, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere ülke genelinde 7 bin 801 kene ısırığı vakasının tespit edildiğini, bunların 13’ünün ölümle sonuçlandığını açıklamıştı.

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Kaynak: DHA

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